Россиянка победила в марафонской гонке Galaxy Entertainment Macao

«Я себе экзекуцию сама устроила — начала убегать за 9 км до финиша, хотя была уже еле жива. Три моста на первой половине ушатали, ну и Московский марафон не прошел, видимо, бесследно. Вроде всё было хорошо, но очень тяжело», — написала Морозова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).