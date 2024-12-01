Россиянка победила в марафонской гонке Galaxy Entertainment Macao

Морозова первенствовала среди женщин с результатом 2 часа 34 минуты 22 секунды. Она получила за победу чек на 40 тысяч долларов США.
«Я себе экзекуцию сама устроила — начала убегать за 9 км до финиша, хотя была уже еле жива. Три моста на первой половине ушатали, ну и Московский марафон не прошел, видимо, бесследно. Вроде всё было хорошо, но очень тяжело», — написала Морозова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В октябре Морозова с результатом 2:30.35 стала победительницей Московского марафона, призовой фонд которого составил более 6 млн рублей.