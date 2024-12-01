Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спортинг» выпустил форму в честь Роналду — с цифрой 7. Ее представил Криштиану-младший

Клуб, в котором португалец начинал карьеру, выпустил форму с цифрой 7 в его честь. Новый комплект представил сын нападающего Криштиану-младший.
Источник: Спортс"

"Семерка. Счастливое число? Мы знаем, что удача воплощается в усилиях, целеустремленности и преданности.

Есть цифры, которые оставляют после себя наследие, потому что за ними стоят люди, которые строят его изо дня в день.

Мы с гордостью разместили цифру 7 на передней части нашей новой футболки в золотистых тонах в честь Криштиану Роналду и его пяти «Золотых мячей».

И мы ассоциируем себя с тем, кто лучше, чем кто-либо другой, мог бы носить эту футболку: Криштиану Роналду-младшим«, — говорится в сообщении “Спортинга”.

Изображение: x.com/SportingCP.