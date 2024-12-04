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«Президент, как всегда, прав». Вяльбе — о решении Путина отложить Игры дружбы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на перенос Всемирных игр дружбы. Ранее их планировали провести в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, все правильно, все логично. Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на проведение каких-то международных стартов, где, безусловно, для зимы все равно никто никакой конкуренции не сделает, лучше просто сфокусироваться на внутренних соревнованиях и на внутреннем спорте. Поэтому всё логично. Президент, как всегда, прав», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако уже летом 2024 года стало известно, что соревнования не состоятся в запланированные даты, из-за чего их перенесли на 2025 год. Однако указом президента Российской Федерации Владимира Путина проведение Всемирных игр дружбы отложено до особого решения.