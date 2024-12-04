«Президент, как всегда, прав». Вяльбе — о решении Путина отложить Игры дружбы

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако уже летом 2024 года стало известно, что соревнования не состоятся в запланированные даты, из-за чего их перенесли на 2025 год. Однако указом президента Российской Федерации Владимира Путина проведение Всемирных игр дружбы отложено до особого решения.