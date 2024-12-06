Овечкин тренировался на льду в хоккейной экипировке второй день подряд

«Буду откровенен — я даже не начинаю строить надежды или думать в этом направлении. Думаю, когда он начнет взаимодействовать [на льду] с другими игроками, тогда мы сможем начать планировать и думать о том, как будут выглядеть сочетания в составе и о других деталях. Но видеть его прогресс, шаг за шагом, — это действительно здорово. Я не хочу преуменьшать важность этого, потому что это очевидный сигнал, что он продолжает двигаться вперед и не делает шагов назад, а это, безусловно, позитив. Надеюсь, он продолжит двигаться в том же направлении и в итоге вернется в состав», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. Александр Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, полученного 18 ноября в матче против «Юты» (6:2).