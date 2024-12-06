Чемпионат Европы по гандболу (жен). Швеция сыграет с Румынией, Франция встретится с Черногорией, Венгрия против Польши

Чемпионат Европы по гандболуЖенщиныОсновной раундГруппа 1Дебрецен, ВенгрияШвеция — Румыния — 17.30 Франция — Черногория — 20.00 Венгрия — Польша — 22.30 Положение в группе: Франция — 4 очка (2 игры), Венгрия — 4 (2), Швеция — 2 (2), Черногория — 2 (2), Румыния — 0 (2), Польша — 0 (2).ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.