Николай Оганезов: «Банковские гарантии для букмекера — необоснованное финансовое обременение»

Ранее исполнительный директор «Первой СРО Букмекеров» Олег Давыдов предложил отменить требование о банковской гарантии для организаторов азартных игр.
"При систематическом увеличении размера целевых отчислений в последнее время само по себе наличие издержек на содержание банковской гарантии для любой букмекерской компании представляет собой необоснованное финансовое и административное обременение.
Банковская гарантия является банковским продуктом, который реализуется исключительно в целях получения банком дополнительного дохода…
Таким образом, букмекерские компании, помимо поддержки спорта через целевые отчисления, вынуждены поддерживать еще и банковский сектор через обслуживание банковской гарантии, никак необоснованным лицензионным требованием, по факту являющимся анахронизмом в регулировании букмекерской деятельности", — заявил Оганезов.
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