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Николай Оганезов: «Банковские гарантии для букмекера — необоснованное финансовое обременение»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов поддержал идею об отмене требования о банковской гарантии для букмекеров в размере 500 млн рублей.

Источник: Спортс"

Ранее исполнительный директор «Первой СРО Букмекеров» Олег Давыдов предложил отменить требование о банковской гарантии для организаторов азартных игр.

"При систематическом увеличении размера целевых отчислений в последнее время само по себе наличие издержек на содержание банковской гарантии для любой букмекерской компании представляет собой необоснованное финансовое и административное обременение.

Банковская гарантия является банковским продуктом, который реализуется исключительно в целях получения банком дополнительного дохода…

Таким образом, букмекерские компании, помимо поддержки спорта через целевые отчисления, вынуждены поддерживать еще и банковский сектор через обслуживание банковской гарантии, никак необоснованным лицензионным требованием, по факту являющимся анахронизмом в регулировании букмекерской деятельности", — заявил Оганезов.

Ставочная вики Спортса.

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