3-й этапДавос, ШвейцарияМужчины20 км, раздельный старт, классический стиль Начало — 13:30 по московскому времени (15 декабря), прямая трансляция — «Матч! Арена».Старт-лист12. Бен Огден (США)17. Эмиль Иверсен (Норвегия)29. Эдвин Ангер (Швеция)33. Жюль Шаппа (Франция)35. Пертту Хювяринен (Финляндия)37. Жюль Лапьер (Франция)38. Йенс Бурман (Швеция)39. Федерико Пеллегрино (Италия)40. Эрик Валнес (Норвегия)42. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)44. Уго Лапалю (Франция)46. Фридрих Мох (Германия)48. Ииво Нисканен (Финляндия)50. Харальд Амундсен (Норвегия)54. Йоханнес Клэбо (Норвегия)56. Вильям Поромаа (Швеция)58. Пол Гульберг (Норвегия)60. Гас Шумахер (США)62. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)66. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)70. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия).
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Ниенге, Нисканен, Валнес, Крюгер выступят в классической «разделке» на 20 км
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25.