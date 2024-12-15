Карбери о том, поедет ли Овечкин на выезд с «Вашингтоном»: «Это будет определено позднее»

Карбери не подтвердил, присоединится ли Овечкин к товарищам по команде в этой поездке. «Это будет определено позднее», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. Как сообщает журналист Том Гулитти, у «Кэпиталс» не будет тренировок во время поездки. Вероятно, у команды будет только одна утренняя раскатка в Далласе в понедельник. 22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости. Вчера Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы.