Самые успешные спортсмены России 2024 года: кто богаче, популярнее и медийнее — Овечкин, Махачев, фигуристки?

Один из дебютантов топа — 39-летний Артур Бетербиев. 12 октября чеченский полутяж победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира — первым в истории российского бокса! Есть, правда, один нюанс: большому количеству поклонников боевого спорта решение судей в том поединке показалось несправедливым, и уже 22 февраля 2025-го (даже не верится, что уже так скоро!) соперники проведут реванш. И все же важно не забывать, что конкретно Бетербиев не несет ответственности за решения судей ни в своих, ни в каких бы то ни было еще боксерских матчах, а собственную работу Артур выполнил на 100 процентов, что и было оценено особенным образом.