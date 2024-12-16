Самые успешные спортсмены России 2024 года: кто богаче, популярнее и медийнее — Овечкин, Махачев, фигуристки?

Как и на чем зарабатывают лучшие российские атлеты? Насколько реальные заработки зависят от титулов и медалей? А кто самый популярный? Sport24 вновь задался этими вопросами и представляет традиционный ежегодный рейтинг самых успешных россиян из мира спорта.
В основе методологии рейтинга три блока данных: финансовые, медийные и социальные показатели. В лонг-лист были включены действующие спортсмены с российским гражданством, занимающие лидирующие позиции, исходя из спортивных результатов, медийного и коммерческого потенциала. Всего — 147 человек.
В шорт-лист вошли 70 спортсменов с наибольшими доходами от спортивной деятельности и 10 спортсменов на основе экспертных оценок Sport24, исходя из количества подписчиков в социальных сетях, количества поисковых запросов и объема рекламных доходов. Для всех атлетов был собран соответствующий набор данных и рассчитан индекс, определяющий их место в рейтинге по каждому из критериев. Итоговый список получился из суммы показателей с учетом специально разработанных коэффициентов. В него вошли 50 человек.
Есть все основания полагать, что пока Александр Овечкин не уйдет на пенсию, именно он будет стабильно возглавлять этот рейтинг — Великая Восьмерка бронирует за собой 1-ю строчку уже четвертый год подряд.
Ови является одним из сильнейших форвардов в истории хоккея и вот-вот станет лучшим снайпером за все время существования НХЛ. Собственно, к этому и приковано все внимание мировой хоккейной общественности — капитан «Вашингтона» делает все, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. И пусть несколько последних матчей Александру пришлось пропустить из-за травмы: он уже возобновил ледовые тренировки и совсем скоро вновь продолжит погоню за легендарным канадцем.
Всего в рейтинг «50 самых успешных спортсменов России — 2024» попали представители восьми видов спорта: футбол, хоккей, теннис, смешанные единоборства, фигурное катание, лыжные гонки, бокс и спортивная гимнастика.
Один из дебютантов топа — 39-летний Артур Бетербиев. 12 октября чеченский полутяж победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира — первым в истории российского бокса! Есть, правда, один нюанс: большому количеству поклонников боевого спорта решение судей в том поединке показалось несправедливым, и уже 22 февраля 2025-го (даже не верится, что уже так скоро!) соперники проведут реванш. И все же важно не забывать, что конкретно Бетербиев не несет ответственности за решения судей ни в своих, ни в каких бы то ни было еще боксерских матчах, а собственную работу Артур выполнил на 100 процентов, что и было оценено особенным образом.
Юная звездочка мирового тенниса Мирра Андреева с каждым новым сезоном становится все круче и круче. В 2024-м россиянка выиграла первый в карьере титул на уровне WTA, сгоняла на Олимпиаду в Париж, где в паре с Дианой Шнайдер взяла серебряную медаль, закончила же год спортсменка на 16-й строчке в мире. Что касается выступлений на ТБШ, то здесь пока самым успешным является «Ролан Гаррос»: Мирра дошла до полуфинала в личке, и до четвертьфинала — в паре.
Всего за этот сезон у Андреевой набежало $2,046 млн. Внушительный доход у 17-летней теннисистки — за счет соревнований. Но и спонсоры у нее имеются: Андреева близка с Nike, Wilson и IMG Tennis.
Напомним, что ранее топ самых успешных российских спортсменов возглавлял Хабиб Нурмагомедов: непобежденный чемпион UFC становился № 1 в 2019 и 2020 годах. Далее лидером неизменно становился Александр Овечкин.