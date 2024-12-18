Русофобскую майку спортсменки сделали экспонатом музея в Литве

Ранее спортсменка появилась в русофобской футболке на чемпионате мира по функциональному фитнесу. По ее словам, таким образом она выступила против участия в соревнованиях российских спортсменов под нейтральным флагом. Оргкомитет уведомил литовку, что она должна поменять майку на другую. Она отказалась это сделать, после чего ее дисквалифицировали. Из-за решения оргкомитета сборная Литвы снялась с соревнований.