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Русофобскую майку спортсменки сделали экспонатом музея в Литве

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболку литовской спортсменки Корнелии Дудайте с надписью «Сделаем Россию снова маленькой» выставят в Национальном музее Литвы, сообщается на сайте учреждения.

Источник: из личного архива Корнелии Дудайте

Ранее спортсменка появилась в русофобской футболке на чемпионате мира по функциональному фитнесу. По ее словам, таким образом она выступила против участия в соревнованиях российских спортсменов под нейтральным флагом. Оргкомитет уведомил литовку, что она должна поменять майку на другую. Она отказалась это сделать, после чего ее дисквалифицировали. Из-за решения оргкомитета сборная Литвы снялась с соревнований.

В музее заявили о «важности» сохранения подобных экспонатов для будущего поколения.

Согласно заявлению музея, в учреждении хранится самая большая коллекция предметов в Литве. Всего выставлено более полутора миллионов экспонатов по археологии, этнографии, нумизматики и иконографии.