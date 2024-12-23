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Чемпионат России по футзалу. 13-й тур. «Норильский никель» сыграет с ЛКС, «Тюмень» против «Кристалла» и другие матчи

Чемпионат России по футзалу.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига13-й турПервые матчи23 декабряНорильский никель — ЛКС — 16.00 Тюмень — Кристалл — 17.00 Торпедо — ИрАэро — 19.00 24 декабряСинара — Новая генерация — 17.00 Ухта — Газпром-Югра — 19.00 КПРФ — Сибиряк — 19.30 Вторые матчи24 декабряНорильский никель — ЛКС — 16.00 Тюмень — Кристалл — 17.00 Торпедо — ИрАэро — 19.00 25 декабряСинара — Новая генерация — 17.00 Ухта — Газпром-Югра — 19.00 КПРФ — Сибиряк — 19.30 Турнирное положение: Норильский никель — 53 очка (24 игры), Газпром-Югра — 52 (24), КПРФ — 51 (24), Тюмень — 43 (24), Синара — 43 (24), Ухта — 40 (22), Торпедо — 35 (24), Кристалл — 33 (22), ЛКС — 24 (24), Новая генерация — 22 (24), ИрАэро — 20 (24), Сибиряк — 10 (22).ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.