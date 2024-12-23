Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Саянами», «Старт» против «СКА-Нефтяника» и другие матчи

Первый этап23 декабряЕнисей — Сибсельмаш — 15.00 Кузбасс — Саяны — 15.00 Уральский трубник — Мурман — 17.00 Волга — Байкал-Энергия — 17.30 Старт — СКА-Нефтяник — 18.30 Динамо Казань — Водник — 19.00 Турнирное положение: Кузбасс — 33 очка (11 игр), Водник — 30 (11), СКА-Нефтяник — 27 (11), Динамо Москва — 27 (12), Байкал-Энергия — 18 (11), Старт — 18 (10), Енисей — 15 (11), Уральский трубник — 12 (10), Волга — 12 (11), Сибсельмаш — 10 (11), Саяны — 9 (11), Ак Барс-Динамо — 7 (11), Родина — 6 (10), Мурман — 3 (11).ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.