Синод РПЦ запретил священникам заниматься профессиональным спортом

Вместе с тем данный документ делает принципиальную оговорку: «В спорте естественна соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий». В связи с изложенным, а также в связи с тем, что профессиональное занятие спортом требует от человека полной самоотдачи, в том числе по времени, профессиональный спорт несовместим со служением клирика. Данный запрет не возбраняет пастырское окормление спортсменов, а также ведение клириком спортивного кружка или секции для подростков или преподавание физкультуры в образовательных учреждениях", — сообщается в постановлении.