Белорусов допустили до Европейских юношеских олимпийских фестивалей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Исполком Европейских олимпийских комитетов (EOC) допустил белорусских спортсменов до участия в зимнем и летнем Европейских юношеских олимпийских фестивалях в 2025 году в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте организации.
Данное решение было принято на заседании исполкома EOC. Зимний фестиваль пройдет в Бакуриани (Грузия), летний — в Скопье (Северная Македония).
Участие будет обусловлено строгими критериями, включая отсутствие флага, гимна и других национальных символов. В отношении белорусских спортсменов будут проводиться проверки на предмет публичных заявлений в поддержку СВО, еще одним условием является отсутствие допинговой истории.