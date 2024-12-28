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Белорусов допустили до Европейских юношеских олимпийских фестивалей

Белорусы смогут участвовать в Европейских юношеских олимпийских фестивалях.

Источник: Официальный сайт EOC

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Исполком Европейских олимпийских комитетов (EOC) допустил белорусских спортсменов до участия в зимнем и летнем Европейских юношеских олимпийских фестивалях в 2025 году в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте организации.

Данное решение было принято на заседании исполкома EOC. Зимний фестиваль пройдет в Бакуриани (Грузия), летний — в Скопье (Северная Македония).

Участие будет обусловлено строгими критериями, включая отсутствие флага, гимна и других национальных символов. В отношении белорусских спортсменов будут проводиться проверки на предмет публичных заявлений в поддержку СВО, еще одним условием является отсутствие допинговой истории.