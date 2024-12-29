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Мамбеталиев о 5 поражениях «Барыса»: «Много травмированных. Это как после межсезонья вернуться в команду»

В субботу казахстанский клуб проиграл «Торпедо» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Иван Николишин получил травму во втором периоде, и дальше мы играли в три центральных нападающих. У нас много травмированных. Сейчас Антон Бурдасов набирает форму, Дамир Жафяров после перелома провел второй матч, Виктор Антипин почти два месяца не играл. Это как после межсезонья вернуться в команду», — сказал тренер «Барыса».