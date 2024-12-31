Главные победы российского спорта в 2024 году. Несмотря на санкции, наши атлеты — лучшие!

2024 год стоит у порога и вот-вот попрощается со всеми нами. Очевидно, что в спортивном смысле он получился более оптимистичным, чем мы от него ожидали. Оттепель, кажется, наступила, ведь наших спортсменов на мировой арене становится всё больше. А чем больше атлетов — тем больше и побед!