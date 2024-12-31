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Александр Жуков: «Выделил бы Большунова, Лифинцева и Овечкина по итогам года»

"Я бы выделил Александра Большунова — он очень неплохо выглядел.
Источник: Спортс"

Наши пловцы. Конечно, 18-летний Мирон Лифинцев с пятью золотыми медалями. Александр Овечкин в любом случае. За Сашу — болею, рад его скорому выздоровлению (хоккеист «Вашингтона» уже вернулся в строй и забил два гола — Спортс«“). Он всегда на первых ролях”, — сказал первый зампред Госдумы РФ, экс-глава Олимпийского комитета России Жуков. Главные победы российского спорта в 2024-м.