Александр Жуков: «Выделил бы Большунова, Лифинцева и Овечкина по итогам года»

Наши пловцы. Конечно, 18-летний Мирон Лифинцев с пятью золотыми медалями. Александр Овечкин в любом случае. За Сашу — болею, рад его скорому выздоровлению (хоккеист «Вашингтона» уже вернулся в строй и забил два гола — Спортс«“). Он всегда на первых ролях”, — сказал первый зампред Госдумы РФ, экс-глава Олимпийского комитета России Жуков. Главные победы российского спорта в 2024-м.