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Юрий Бородавко: «Овечкин — спортсмен года. Лучший тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне и создает поводы для восхищения»

В календарном 2024-м капитан «Вашингтона» набрал 71 (41+30) очко в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

"Лучший спортсмен всегда тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Думаю, что самая упоминаемая фигура не только в 2024 году — Овечкин. Все ждут, когда он побьет снайперский рекорд, к которому стремится. Все переживают за него. Считаю, что Овечкин — спортсмен года. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне, приковывает к себе внимание, не перестает создавать поводы для восхищения, — сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Кросби — лучший хоккеист XXI века по версии Sportsnet. Овечкин — 2-й, Макдэвид — 3-й, Дацюк — 7-й, Кучеров — 8-й, Малкин — 19-й.