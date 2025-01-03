«Тур де Ски». 5-й этап. Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Жув, Ангер, Масгрэйв, Крюгер, Фермойлен выступят в квалификации классического спринта

5-й этапВаль-ди-Фьемме, ИталияМужчиныСпринт, классический стильНачало квалификации — 14:15, финалов — 16:45 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч! Арена».Старт-лист1. Тео Шели (Франция)2. Ховард Мусебю (Норвегия)3. Оскар Свенссон (Швеция)…6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)7. Эмиль Даниэльссон (Швеция)8. Эрик Валнес (Норвегия)9. Ришар Жув (Франция)10. Мика Фермойлен (Австрия)11. Ван Цян (Китай)12. Эдвин Ангер (Швеция)13. Михаэль Хеллвегер (Италия)14. Вильям Поромаа (Швеция)15. Эвен Нортуг (Норвегия)16. Бен Огден (США)17. Яник Рибли (Швейцария)18. Ян Томас Йенссен (Норвегия)19. Джей Си Шунмейкер (США)20. Фридрих Мох (Германия)21. Маркус Грате (Швеция)22. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)…24. Уго Лапалю (Франция)25. Лаури Вуоринен (Финляндия)26. Йоханнес Клэбо (Норвегия)27. Федерико Пеллегрино (Италия)…65. Йенс Бурман (Швеция)…75. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)Общий зачет (после 4-го этапа)1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 1:59.21,02. Эдвин Ангер (Швеция) — 36,03. Харальд Амундсен (Норвегия) — 57,04. Мика Фермойлен (Австрия) — 1.23,05. Уго Лапалю (Франция) — 1.24,06. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1.29,07. Эрик Валнес (Норвегия) — 1.41,08. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) — 1.41,09. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 1.43,010. Гас Шумахер (США) — 1.45,0.