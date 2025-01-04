17-летний Люк Литтлер — самый молодой в истории чемпион мира по дартсу

Сегодня Литтлер в финале ЧМ-2025 в Лондоне обыграл нидерландца Майкла ван Гервена (7:3).Прежний рекорд на турнирах под эгидой Professional Darts Corporation (PDC) принадлежал как раз ван Гервену, который в 2014-м стал чемпионом мира в возрасте 24 лет. На первенствах мира под эгидой British Darts Organisation (BDO) возрастной рекорд был установлен другим представителем Нидерландов — Йелле Клаасеном в 2006-м. На момент победы ему был 21 год. Литтлер уже играл в финале предыдущего ЧМ и в 16 лет стал самым молодым финалистом в истории, но тогда не сумел завоевать титул.