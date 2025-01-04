Слуцкий об употреблении препарата для похудения: «Если есть такая возможность, зачем два часа бежать кросс, истязать себя в зале? Лучше потрачу это время на игру в теннис, общение с друзьями или на работу»

Когда Генич все время орет о том, что я даже похудел искусственным путем, а не натуральным… Ну если есть такая возможность, зачем я буду два часа бежать кросс, истязать себя в зале? Я лучше потрачу это время на игру в теннис, общение с друзьями или на работу«, — сказал тренер “Шанхай Шеньхуа” в эфире канала “Okko Спорт”.