Байден вручит Месси и Мэджику Джонсону Президентскую медаль Свободы — одну из двух высших наград США для гражданских лиц

Месси — самый титулованный футболист в истории, выступает сейчас за «Интер Майами». Белый дом отметил благотворительную деятельность аргентинца, присудив ему награду. «Месси поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является послом доброй воли ЮНИСЕФ», — говорится в сообщении Белого дома. Джонсону — один из величайших баскетболистов. Он выиграл пять чемпионатов НБА в составе «Лейкерс». Он трехкратный MVP и член Зала славы. «За пределами площадки он успешный предприниматель и филантроп, который поддерживает малообеспеченные сообщества через свой фонд Magic Johnson Foundation», — отметили в Белом доме.