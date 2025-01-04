Ступак назвала Овечкина лучшим российским спортсменом 2024 года: «Надеюсь, что он скоро побьет рекорд и станет лучшим снайпером в истории НХЛ»

В остальном, все наши спортсмены — самые лучшие. Надеюсь, что у каждого будет так, как они сами загадывают«, — сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.39-летний нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин забросил 871-ю шайбу в НХЛ в матче с “Миннесотой” (3:4 Б). Россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (871 в 1448 играх). Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.