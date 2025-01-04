Месси не смог посетить церемонию вручения Президентской медали Свободы в Белом доме. Мэджик Джонсон получил награду от Байдена

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден наградит Лионеля Месси и Мэджика Джонсону Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц.