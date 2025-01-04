Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси не смог посетить церемонию вручения Президентской медали Свободы в Белом доме. Мэджик Джонсон получил награду от Байдена

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден наградит Лионеля Месси и Мэджика Джонсону Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц.
Источник: Sports.Ru

Аргентинский футболист «Интер Майами» не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме из-за накладок с графиком. Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» получил свою награду. Скриншот: x.com/WhiteHouse.