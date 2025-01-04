Аргентинский футболист «Интер Майами» не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме из-за накладок с графиком. Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» получил свою награду. Скриншот: x.com/WhiteHouse.
Месси не смог посетить церемонию вручения Президентской медали Свободы в Белом доме. Мэджик Джонсон получил награду от Байдена
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден наградит Лионеля Месси и Мэджика Джонсону Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград США для гражданских лиц.