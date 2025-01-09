Депутат Свищев: «Лифинцев и Овечкин — главные спортсмены года. Александр не стесняется, что является гражданином России, хотя выступает в недружественной стране»

«У меня два главных спортсмена года. В первую очередь, Мирон Лифинцев, который ярко ворвался в элиту мирового плавания. Молодой, талантливый, столько медалей нам принес на чемпионате, рекорды установил. Сделал всей стране огромный подарок в конце года. А второй — Александр Овечкин. Это легенда российского спорта, отечественного и мирового хоккея. При этом он никогда не стеснялся того, что является гражданином России, хотя выступает в недружественной стране. Дело даже не в рекорде Гретцки — побьет он или нет, когда это произойдет. Овечкин проделывает огромную работу для всей страны. Как раз недавно был в Мневниках, где строится его школа», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.