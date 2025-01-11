Ронни О’Салливан проиграл четыре матча и психанул. Аж выбросил кий в мусорное ведро!

Очевидно, что Ракета испытывает ментальные проблемы на фоне неудач в нынешнем сезоне. Лучшего снукериста в истории явно гложет, что он не может выступать на самом высоком уровне. А до чемпионата мира в апреле осталось буквально несколько турниров. И неясно, будет ли участвовать в них Ронни или нет. Но понятно другое — О’Салливану необходимо хоть как-то прийти в себя к началу противостояний в Крусибле. Ведь этот чемпионат мира, возможно, станет последним в его долгой карьере.