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Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания сыграет с Италией, Франция встретится с Австрией, Чили против Швеции, другие матчи

Чемпионат мира по гандболу.

Источник: Спортс"

Мужчины.

Предварительный раунд.

Группа B.

Пореч, Хорватия.

Алжир — Тунис — 20.00.

Дания — Италия — 22.30.

Положение в группе: Дания — 4 очка (2 игры), Италия — 4 (2), Алжир — 0 (2), Тунис — 0 (2).

Группа C.

Пореч, Хорватия.

Франция — Австрия — 20.00.

Катар — Кувейт — 22.30.

Положение в группе: Франция — 4 (2), Австрия — 4 (2), Кувейт — 0 (2), Катар — 0 (2).

Группа F.

Осло, Норвегия.

Испания — Япония — 20.00.

Чили — Швеция — 22.30.

Положение в группе: Испания — 2 (1), Швеция — 2 (1), Япония — 0 (1), Чили — 0 (1).

Группа G.

Загреб, Хорватия.

Кабо-Верде — Словения — 20.00.

Исландия — Куба — 22.30.

Положение в группе: Исландия — 2 (1), Словения — 2 (1), Куба — 0 (1), Кабо-Верде — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.