Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания сыграет с Италией, Франция встретится с Австрией, Чили против Швеции, другие матчи

Мужчины.
Предварительный раунд.
Группа B.
Пореч, Хорватия.
Алжир — Тунис — 20.00.
Дания — Италия — 22.30.
Положение в группе: Дания — 4 очка (2 игры), Италия — 4 (2), Алжир — 0 (2), Тунис — 0 (2).
Группа C.
Пореч, Хорватия.
Франция — Австрия — 20.00.
Катар — Кувейт — 22.30.
Положение в группе: Франция — 4 (2), Австрия — 4 (2), Кувейт — 0 (2), Катар — 0 (2).
Группа F.
Осло, Норвегия.
Испания — Япония — 20.00.
Чили — Швеция — 22.30.
Положение в группе: Испания — 2 (1), Швеция — 2 (1), Япония — 0 (1), Чили — 0 (1).
Группа G.
Загреб, Хорватия.
Кабо-Верде — Словения — 20.00.
Исландия — Куба — 22.30.
Положение в группе: Исландия — 2 (1), Словения — 2 (1), Куба — 0 (1), Кабо-Верде — 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.