Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «Водник» встретится с «Саянами», другие матчи

Первый этап.
18 января.
СКА-Нефтяник — Кузбасс — 6.00.
Байкал-Энергия — Енисей — 8.00.
Уральский трубник — Динамо Москва — 11.00.
Водник — Саяны — 13.00.
Мурман — Сибсельмаш — 13.00.
Родина — Динамо Казань — 13.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Кузбасс — 48 очков (16 игр), Водник — 45 (16), Динамо Москва — 36 (16), СКА-Нефтяник — 33 (15), Енисей — 30 (16), Старт — 30 (16), Байкал-Энергия — 21 (15), Уральский трубник — 19 (15), Сибсельмаш — 16 (16), Ак Барс-Динамо — 13 (16), Волга — 12 (16), Саяны — 12 (16), Родина — 7 (15), Мурман — 6 (16).