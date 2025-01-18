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Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «Водник» встретится с «Саянами», другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.
Источник: Спортс"

Первый этап.

18 января.

СКА-Нефтяник — Кузбасс — 6.00.

Байкал-Энергия — Енисей — 8.00.

Уральский трубник — Динамо Москва — 11.00.

Водник — Саяны — 13.00.

Мурман — Сибсельмаш — 13.00.

Родина — Динамо Казань — 13.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Кузбасс — 48 очков (16 игр), Водник — 45 (16), Динамо Москва — 36 (16), СКА-Нефтяник — 33 (15), Енисей — 30 (16), Старт — 30 (16), Байкал-Энергия — 21 (15), Уральский трубник — 19 (15), Сибсельмаш — 16 (16), Ак Барс-Динамо — 13 (16), Волга — 12 (16), Саяны — 12 (16), Родина — 7 (15), Мурман — 6 (16).