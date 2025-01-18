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Чемпионат России по футзалу. 16-й тур. «Ухта» сыграет с КПРФ, «Сибиряк» против «Торпедо», другие матчи

Чемпионат России по футзалу.

Источник: Спортс"

БЕТСИТИ Суперлига.

16-й тур.

Первые матчи.

18 января.

Сибиряк — Торпедо — 9.00.

ЛКС — Новая генерация — 13.00.

Ухта — КПРФ — 15.00.

19 января.

Норильский никель — Газпром-Югра — 13.00.

20 января.

ИрАэро — Тюмень — 14.00.

Кристалл — Синара — 19.30.

Вторые матчи.

19 января.

Сибиряк — Торпедо — 9.00.

ЛКС — Новая генерация — 13.00.

Ухта — КПРФ — 15.00.

20 января.

Норильский никель — Газпром-Югра — 15.00.

21 января.

ИрАэро — Тюмень — 14.00.

Кристалл — Синара — 19.30.

Турнирное положение: Норильский никель — 67 очков (30 игр), КПРФ — 64 (30), Тюмень — 58 (30), Газпром-Югра — 57 (30), Синара — 54 (30), Ухта — 52 (28), Торпедо — 45 (30), Кристалл — 37 (28), ЛКС — 36 (30), Новая генерация — 33 (30), ИрАэро — 21 (30), Сибиряк — 10 (30).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.