Кобалия о фильме про Мурзина на «Матч ТВ»: «Руководство ФШР, используя административный ресурс, внесло правки в готовый материал. Исключено любое упоминание моего имени!»

В советское время была жесточайшая цензура, имена шахматистов могли вырезать не только из книг, но и таблиц сыгранных турниров. Ну что, ФШР пошла по этому же пути, они решили вырезать мое имя везде, куда они могут дотянуться. Хуже того, назвали меня, тренера, приведшего молодого ученика к титулу чемпиона мира — «вредителем».