Мамбеталиев о 0:3 с «Локомотивом»: «Сказался недельный перерыв. У “Барыса” было много торопливости при завершении»

Молодые ребята старались. Больших претензий к ним нет, но им не хватает физики, завершения. Рома Старченко сыграл первый матч, он не в тонусе. Асетов получил травму на тренировке, у него перелом, а у Бурдасова надрыв«, — сказал тренер “Барыса”.