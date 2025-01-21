Шон Мёрфи громко вернулся на топ-уровень. Волшебник выиграл «Мастерс» с максимумом!

«Максимум всегда был для меня невероятным моментом, одним из самых ярких с тех пор, как мне исполнилось восемь лет. Я всегда хотел сделать максимальный брейк на турнире “Тройной короны”, но никогда не был близок к этому до недавнего времени. В этот раз я подумал: “Не облажайся снова!” Рев публики, когда я закатил в лузу последний чёрный, был самым громким, что я когда-либо слышал на снукерной арене», — впечатлялся Шон.