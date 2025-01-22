16 несовершеннолетних российских спортсменов были наказаны за допинг

Свечникова была дисквалифицирована на один год после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество из класса диуретиков индапамид. Срок наказания спортсменки истечет 2 июня 2025 года.
В мае прошлого года выступавшая за Свердловскую область Свечникова на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Сила Урала» заняла первое место в весовой категории до 63 кг (жим классический) и второе — в абсолютном зачете соревнований.
Согласно российским антидопинговым правилам несовершеннолетним является спортсмен, не достигший 18-летия. В список из 16 дисквалифицированных вошли по три представителя фигурного катания (Артем Алейников, Камила Валиева и Варвара Горобченко) и бокса (Дмитрий Горбенко, Михаил Ковалев, Аветис Налбандян), по два — из самбо (Роберт Воеводкин и Мария Ворошилова) и пауэрлифтинга (Свечникова и Виолетта Анисимова), по одному — из дзюдо (Патимат Ахмедова), тхэквондо (Виктория Боковец), плавания (Миллана Загартдинова), легкой атлетики (Алекса Мухаметшина), велоспорта (Николай Кузьменко) и тяжелой атлетики (Тигран Мкртчян).
Самой юной спортсменкой, получившей дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил, является пловчиха Миллана Загартдинова, в пробе которой были обнаружены стероиды (метаболит дегидрохлорметилтестостерона). Спортсменке тогда исполнилось 14 лет 6 месяцев, она была дисквалифицирована на четыре года, срок наказания истечет 3 мая 2027 года.