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Лукашенко о белорусском биатлоне: «Скоро заплачут, что у нас смена поколений. Надо вовремя готовить смену»

"Вот скоро в биатлоне заплачут, что у нас смена поколений, эти уже устарели и прочее… А сейчас где вы? Начали проигрывать — вот два-три соревнования уже проигрывают. Так, иногда [побеждают] Смольский, иногда Сола.

Источник: Спортс"

"Вот скоро в биатлоне заплачут, что у нас смена поколений, эти уже устарели и прочее… А сейчас где вы? Начали проигрывать — вот два-три соревнования уже проигрывают. Так, иногда [побеждают] Смольский, иногда Сола. Непонятно как стрельнет, чудо совершит. Поэтому надо вовремя готовить смену.

Я же вот сейчас все время говорю о смене поколений. Вот следующая пятилетка — [надо] наших детей поднять, чтобы они уже страну взяли в руки и понесли«, — сказал президент Беларуси Лукашенко, чьи слова публикует телеграм-канал “Пул первого”.