Лукашенко о белорусском биатлоне: «Скоро заплачут, что у нас смена поколений. Надо вовремя готовить смену»

"Вот скоро в биатлоне заплачут, что у нас смена поколений, эти уже устарели и прочее… А сейчас где вы? Начали проигрывать — вот два-три соревнования уже проигрывают. Так, иногда [побеждают] Смольский, иногда Сола. Непонятно как стрельнет, чудо совершит. Поэтому надо вовремя готовить смену.