Фалеева о возможном допуске россиян: «Большая надежда на чудо появилась. Мне хочется поехать на Олимпиаду, для меня это реализация своего потенциала»

— Конечно. То, что есть какие-то подвижку в эту сторону, мотивирует. Но не могу сказать, что надолго теряла мотивацию работать. Не было такого момента, когда я опустила руки. Если бы задумывалась на этот счет, то не продолжала бы заниматься лыжами, а искала себя в чем-то другом. Глупо без мотивации заниматься вообще чем-либо, — сказала Фалеева.