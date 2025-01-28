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Брызгалова и Крушельницкий стали чемпионами России по керлингу среди смешанных пар

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали победителями чемпионата России среди смешанных пар.
Источник: Спортс"

В финале Брызгалова и Крушельницкий, выступающие за вторую команду Санкт-Петербурга, победили представителей Иркутской области Елизавету Трухину и Николая Лысакова со счетом 10−4.

Бронзовые медали завоевали Нкеирука Езех и Олег Красиков (Санкт-Петербург-3).

В 2018 году Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года за допинг — в его пробе, сданной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. Спортсмен вернулся к соревнованиям в 2023 году.

«Он не идиот, чтобы сожрать мельдоний. Я с ним 10 лет живу». Как там Брызгалова с Крушельницким после бана?