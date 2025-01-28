Если бы у меня была возможность, то я бы не только это сделал, но и обратился бы к народу с заявлением, что Александр Григорьевич должен оставаться президентом. Он отлично разбирается в политике, в экономике, в сельском хозяйстве. Могу сказать, что это достойнейший выбор.