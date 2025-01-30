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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» сыграет с «Водником», московское «Динамо» встретится с «Енисеем» и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом.

Источник: Спортс"

Первый этап.

30 января.

Саяны — Сибсельмаш — 15.00.

Уральский трубник — СКА-Нефтяник — 17.00.

Мурман — Волга — 18.30.

Родина — Кузбасс — 18.30.

Старт — Водник — 18.30.

Динамо Казань — Байкал-Энергия — 19.00.

Динамо Москва — Енисей — 19.45.

Турнирное положение: Кузбасс — 48 очков (16 игр), Водник — 45 (16), Динамо Москва — 36 (16), СКА-Нефтяник — 33 (15), Енисей — 30 (16), Старт — 30 (16), Уральский трубник — 22 (16), Байкал-Энергия — 21 (15), Сибсельмаш — 16 (16), Ак Барс-Динамо — 13 (16), Волга — 12 (16), Саяны — 12 (16), Родина — 7 (16), Мурман — 6 (16).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.