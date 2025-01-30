Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» сыграет с «Водником», московское «Динамо» встретится с «Енисеем» и другие матчи

Первый этап.
30 января.
Саяны — Сибсельмаш — 15.00.
Уральский трубник — СКА-Нефтяник — 17.00.
Мурман — Волга — 18.30.
Родина — Кузбасс — 18.30.
Старт — Водник — 18.30.
Динамо Казань — Байкал-Энергия — 19.00.
Динамо Москва — Енисей — 19.45.
Турнирное положение: Кузбасс — 48 очков (16 игр), Водник — 45 (16), Динамо Москва — 36 (16), СКА-Нефтяник — 33 (15), Енисей — 30 (16), Старт — 30 (16), Уральский трубник — 22 (16), Байкал-Энергия — 21 (15), Сибсельмаш — 16 (16), Ак Барс-Динамо — 13 (16), Волга — 12 (16), Саяны — 12 (16), Родина — 7 (16), Мурман — 6 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.