Вероника Степанова: «Гуляла по трем самым лыжным паркам — ни одного человека в одежде бренда Большунова не встретила. Наши соревнования не смотрят, не болеют ни за кого персонально»

Из чего я делаю еще один вывод: все эти любители лыж нашими соревнованиями абсолютно не интересуются, не смотрят, не болеют ни за кого персонально, даже за Большунова. А в это время в НХЛ Александр Овечкин год за годом больше всех игровых свитеров продает. По 20 000 рублей за штуку в нашем эквиваленте.