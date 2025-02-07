Анна Сидорова о возможном возвращении Валиевой: «Главное, чтобы Камиле было хорошо. Она уже часть истории фигурного катания нашей страны»

— На мой взгляд, возвращаться всегда очень сложно. Понадобится какое-то время для того, чтобы вернуться в соревновательную форму. Но это совершенно точно реально. Камила удивительная, безумно талантливая, всегда украшение на льду. Другое дело, есть ли у нее самой мотивация. Сложно рассуждать со стороны. В любом случае, значительно важнее, чего она хотела бы сама. Чувствует в себе силы и достаточную мотивацию, чтобы вернуться и что-то доказывать кому-то или самой себе? — здорово. Прекрасное решение, я ее поддержу.