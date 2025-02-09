Комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. По одной из версий, его избили

Так, автор «СЭ» Михаил Скрыль написал в своем Telegram-канале: «В Новосибирске я пригласил Романа Скворцова в Магнитогорск на баскетбол 3×3. Он согласился: “В Магнитогорск? На 3×3? С огромным удовольствием!” Знаю, что Роман — человек слова! Желаю ему здоровья и жду в Магнитогорске на Тандеме 3×3», — написал Скрыль.