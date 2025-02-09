Комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. По одной из версий, его избили

Известный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию, первым об этом сообщил его коллега Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале: «Друзья, Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья!!! Рома, держись!».
Нападение неизвестного
Изначально издание Mash сообщило, что Скворцову стало плохо во время матча КХЛ. При этом практически сразу же информацию опровергли: «Полная ложь и дезинформация. Пожалуйста, не верьте слухам. Роме — здоровья, авторам подобных постов — совести и мозгов», — написал в своем Telegram-канале автор «СЭ» Иван Богун.
По информации журналиста «СЭ» Артура Хайруллина, Скворцов попал в реанимацию после нападения неизвестного: «Здоровья Роману. Говорят, какой-то ублюдок ударил его на улице. Надеемся, что этого человека найдут и накажут по всей строгости закона», — написал Хайруллин в своем Telegram-канале.
Издание Baza сообщило детали: на Скворцова якобы напали в ночь на 9 февраля возле одного из заведений на Красном проспекте. По словам источников, комментатор вступил в конфликт с компанией молодых людей, отмечавших рождение ребенка, после чего был избит.
Позднее Дмитрий Губерниев добавил, что Скворцову стало лучше: «Роман в сознании, огромное спасибо врачам Новосибирска и местным властям за внимание и профессионализм! Состояние стабилизировалось, но некоторое время в стационаре Скворцов проведет! Здоровья Роману!» — написал комментатор в своем Telegram-канале.
Всесторонняя поддержка
Узнав печальную новость, многие коллеги поддержали известного комментатора.
Так, автор «СЭ» Михаил Скрыль написал в своем Telegram-канале: «В Новосибирске я пригласил Романа Скворцова в Магнитогорск на баскетбол 3×3. Он согласился: “В Магнитогорск? На 3×3? С огромным удовольствием!” Знаю, что Роман — человек слова! Желаю ему здоровья и жду в Магнитогорске на Тандеме 3×3», — написал Скрыль.
Комментатор Михаил Моссаковский также обратился к Скворцову в социальных сетях: «Рома, здоровья! Держим за тебя кулаки, дорогой друг!».
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер поддержал Романа: «Какой ужас… Здоровья Роме — прекрасному человеку и блестящему комментатору. Молюсь за то, чтобы все было хорошо».
Комментатор Денис Казанский тоже поддержал Скворцова: «Очень надеюсь на врачей и на правильные решения сибирских медиков. Пока без деталей. Тем более что и информация разная летит. Ромарио, держаццо!».
Артем Белинин