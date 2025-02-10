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«Канзас-Сити» не смог выиграть Супербоул три раза подряд

Сегодня команда проиграла «Филадельфии» со счетом 22:40 в Супербоуле-2025.

Источник: Спортс"

«Чифс» выиграли Супербоул в 2023 и 2024 годах. В этом году у них был шанс забрать третий титул подряд — такого не удавалось еще ни одной команде НФЛ.

Всего у «Канзас-Сити» пять выходов в Супербоул за 6 последних лет и три титула (2019, 2023, 2024).