Очнулся в реанимации: что произошло с комментатором Скворцовым в Сибири?

Известный спортивный телекомментатор Роман Скворцов попал в реанимацию. Что произошло в Новосибирске, где 49-летний журналист должен был работать на Матче всех звезд КХЛ, — в материале РИА Новости Спорт.
Что случилось со Скворцовым?
Первым страшную новость о госпитализации Скворцова разнес его коллега Дмитрий Губерниев. В новосибирском МВД заявили РИА Новости, что комментатора доставили в больницу с травмой головы. Полиция сразу начала проверку с целью установить причины случившегося.
Как сообщил позже источник РИА Новости, Скворцова в ночь на воскресенье увезли с Красного проспекта, где он, предположительно, находился в одном из баров. Источник RT заявил, что Скворцов стал участником конфликта с посетителем заведения. При этом отмечалось, что напавший на журналиста человек был не один.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
«Не помнит, что произошло»
Скворцов прилетел в Новосибирск работать на мероприятиях в рамках традиционного Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые проходили 8 и 9 февраля.
Жена комментатора Ксения утром 10 февраля написала в соцсетях, что он находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, но его жизни ничего не угрожает. Также супруга подчеркнула, что инцидент «связан с криминалом». По ее словам, Романа «забрали на улице Свердлова, напротив администрации. Сам Рома не помнит, что произошло».
Чем известен Скворцов?
Комментатора любят и уважают болельщики разных поколений. Многие помнят его звездный репортаж с финального матча чемпионата Европы 2007 года по баскетболу. 16 сентября в Мадриде сборная России играла с грозной Испанией. Хозяева турнира, подгоняемые темпераментными фанатами (на трибунах собралось более 15 тысяч человек), рвались к очередному триумфу, но россияне вырвали победу в концовке встречи. Решающие очки нашей команде принес точный двухочковый бросок Джона Роберта Холдена за две секунды до финальной сирены. Причем последнюю четверть матча россияне выиграли со счетом 14:10. Это были первые золотые медали сборной России за всю историю.
И, конечно же, любители спорта надолго запомнили финальный матч чемпионата мира по хоккею в 2008 году. Тогда в Квебеке канадцы после двух периодов выигрывали у сборной России со счетом 4:2. Но в третьем периоде под яркий и сочный комментарий Романа Скворцова и мэтра Сергея Гимаева наши хоккеисты порвали хваленые «кленовые листья», забросив в концовке и победив в овертайме благодаря голу Ильи Ковальчука. «Я не верю своим глазам», «В Голливуде до такого додуматься не смогли, жизнь — лучший драматург» — эти слова ликовавшего Скворцова отложились в памяти миллионов россиян.
Скворцов много лет работает на спортивных телеканалах и в основном специализируется на баскетболе и хоккее. В 2021 году журналиста включили в Зал славы Единой лиги ВТБ, он стал лауреатом премии «Голос спорта», его признавали лучшим комментатором КХЛ, Скворцов регулярно входит в рейтинги лучших спортивных комментаторов на российском телевидении.
Трагедия в семье
Несколько лет назад Роман перенес ужасную личную трагедию. 17 ноября 2013 года в результате авиакатастрофы с «Боингом», летевшем по маршруту Москва — Казань, погибли его первая супруга Эллина и приемная дочь Даша. Жена работала в пресс-службе казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Лайнер, на борту которого находилось 50 человек, рухнул около взлетно-посадочной полосы. Никто из экипажа и пассажиров не выжил.
Олег Богатов