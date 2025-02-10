Очнулся в реанимации: что произошло с комментатором Скворцовым в Сибири?

И, конечно же, любители спорта надолго запомнили финальный матч чемпионата мира по хоккею в 2008 году. Тогда в Квебеке канадцы после двух периодов выигрывали у сборной России со счетом 4:2. Но в третьем периоде под яркий и сочный комментарий Романа Скворцова и мэтра Сергея Гимаева наши хоккеисты порвали хваленые «кленовые листья», забросив в концовке и победив в овертайме благодаря голу Ильи Ковальчука. «Я не верю своим глазам», «В Голливуде до такого додуматься не смогли, жизнь — лучший драматург» — эти слова ликовавшего Скворцова отложились в памяти миллионов россиян.