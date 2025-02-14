Украинскую паралимпийскую чемпионку дисквалифицировали за мельдоний

Запрещенное вещество было обнаружено в пробе спортсменки, сданной 22 июня 2024 года во время соревнований Кубка мира по парапауэрлифтингу в Тбилиси. Спортсменка оспорила нарушение в Независимом трибунале, который подтвердил обвинения в нарушении антидопинговых правил. Шевчук дисквалифицирована с 30 июля 2024 года по 29 июля 2028 года. Результаты спортсменки с даты сдачи положительной пробы аннулированы.