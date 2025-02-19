Олег Матыцин назначен спецпредставителем Госдумы по вопросам спорта на международной арене

«Россия была, есть и всегда будет великой спортивной державой, которая открыта к взаимодействию с партнёрами без санкций и ограничений.



Мы являемся неотъемлемой частью мирового спортивного сообщества, задаём международные стандарты проведения спортивных мероприятий, создаём новые межгосударственные форматы соревнований на пространствах БРИКС, ШОС и СНГ, проводим крупнейшие мировые спортивные события», — приводит слова Матыцина телеграм-канал комитета ГД по спорту.