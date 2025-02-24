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Владелец «Кайрата» хочет подписать Дзюбу: «Мы беседуем, давно друг друга знаем. Ждем Артема»

"Я лично разговариваю с Дзюбой, мы беседуем. Давно друг друга знаем. Сейчас Артем хочет побить рекорд Александра Кержакова. Дальше будем беседовать.

Источник: Спортс"

Мы на контакте, ждем Артема«, — сказал Кайрат Боранбаев в интервью “Кинопоиску”.

Контракт 36-летнего игрока с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету Дзюбы 3 гола и 3 ассиста.