Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина сыграет с Петц, Лагно против Тань Чжунъи, другие партии

Гран-при ФИДЕ.
Третий этап.
Монако.
Женщины.
7-й тур.
Начало партий — 17:00 по московскому времени.
Элизабет Петц (Германия) — Александра Горячкина (Россия).
Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) — Харика Дронавалли (Индия).
Александра Костенюк (Швейцария) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).
Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия).
Хампи Конеру (Индия) — Сарасадат Хадемальшарьех (Испания).
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
Турнирное положение: Лагно — 4, Монгонтуул, Горячкина — по 3,5, Конеру, Хадемальшарьех, Костенюк, Тань Чжунъи — по 3, Асаубаева, Петц — по 2,5, Харика — 2.