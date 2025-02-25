Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина сыграет с Петц, Лагно против Тань Чжунъи, другие партии

25 февраля пройдут очередные партии на этапе в Монако.

Источник: Спортс"

Гран-при ФИДЕ.

Третий этап.

Монако.

Женщины.

7-й тур.

Начало партий — 17:00 по московскому времени.

Элизабет Петц (Германия) — Александра Горячкина (Россия).

Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) — Харика Дронавалли (Индия).

Александра Костенюк (Швейцария) — Бибисара Асаубаева (Казахстан).

Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия).

Хампи Конеру (Индия) — Сарасадат Хадемальшарьех (Испания).

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа — с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Турнирное положение: Лагно — 4, Монгонтуул, Горячкина — по 3,5, Конеру, Хадемальшарьех, Костенюк, Тань Чжунъи — по 3, Асаубаева, Петц — по 2,5, Харика — 2.