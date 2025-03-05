«Джетс» отчислят ресивера Даванте Адамса

В 11 матчах за «Джетс» 32-летний Адамс сделал 67 приёмов на 854 ярда и занёс 7 тачдаунов, преодолев отметку в 1000 ярдов пятый год подряд. После сезона он дал понять, что не хочет возвращаться в команду без Роджерса.