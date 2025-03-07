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Анчелотти о жвачке во время матчей: «Это способ снять стресс. Когда начинается игра, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту»

«Это просто способ снять стресс. Некоторые критикуют меня за это, но для меня это способ… Ведь когда начинается матч, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту, а сейчас он составляет 63. Возможно, жвачка помогает мне», — сказал тренер «Реала».

Источник: Спортс"

«Это просто способ снять стресс. Некоторые критикуют меня за это, но для меня это способ… Ведь когда начинается матч, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту, а сейчас он составляет 63. Возможно, жвачка помогает мне», — сказал тренер «Реала».