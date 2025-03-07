Глазов о Кузнецове: «Женька — миллиардер в рублях, тяжело обсуждать людей такого уровня. Он очень помогал Овечкину в “Вашингтоне”, а потом что-то случилось. С тех времен и тянется»

— Женька — миллионер, а в рублях — миллиардер, тяжело обсуждать людей такого уровня, то, что с ними происходит. Я думал, честно говоря, что он своим мастерством подтянет СКА. Но ничего не получилось.
— Кузнецов пропускает вторую часть сезона из-за ударов в голову.
— Ну, удары в голову… Мне кажется, все эти разговоры далекие от хоккея. Раньше было так, что, если руку не отрубят, две минуты штрафа не давали. Сейчас клюшку на клюшку положил — нарушение правил. Разные понятия о хоккее у тех, кто играл в него в СССР, и тех, кто играет сейчас.
Ударили в голову… У Генки Цыганкова, царствие ему небесное, было семь сотрясений мозга! Он выходил и играл. У нас с этим было строго. Тренер Тарасов не хотел слушать никаких разговоров о том, что у кого-то травма или еще что-то, что мешает играть. «Молодой человек, вы хоккеист? Тогда прошу, пожалуйста, на лед!».
Сейчас все вышло на другой уровень, здоровье игроков берегут. Наверное, это правильно.
— Потенциал Кузнецова так и остался для вас загадкой?
— Для меня — да. Он очень помогал Сашке Овечкину в «Вашингтоне», тот столько забил с его передач, что сейчас уже почти догнал Гретцки. Потом с Кузей что-то случилось, какая-то болезнь, лечение. С тех времен и тянется.
Но я не знаю подробностей, поэтому не хочу ничего говорить. Говорили, что в России у Кузнецова голова встанет на место. Будем надеяться.
— У Кузнецова мог случиться конфликт с тренерским штабом СКА? Он как игрок авторитетный мог быть с чем-то не согласен.
— Но авторитет надо чем-то поддерживать. Если игрок авторитетный, ведет за собой команду, тогда его поняли бы и, может, даже поддержали. Но в случае с Кузнецовым этого не было, — сказал бывший игрок СКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов.
СКА страдает весь сезон. Что Ротенберг делает не так?