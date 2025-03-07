Глазов о Кузнецове: «Женька — миллиардер в рублях, тяжело обсуждать людей такого уровня. Он очень помогал Овечкину в “Вашингтоне”, а потом что-то случилось. С тех времен и тянется»

— Ну, удары в голову… Мне кажется, все эти разговоры далекие от хоккея. Раньше было так, что, если руку не отрубят, две минуты штрафа не давали. Сейчас клюшку на клюшку положил — нарушение правил. Разные понятия о хоккее у тех, кто играл в него в СССР, и тех, кто играет сейчас.